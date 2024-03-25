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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Гендиректор «Салавата»: «Глава Башкирии предложил Козлову продолжить работу главным тренером. Вскоре подпишем контракт»

«У нас состоялась встреча с главой республики [Радием Хабировым], там мы обсудили итоги чемпионата. И по итогам этого совещания глава республики предложил Виктору Козлову продолжить работу главным тренером.

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