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Политолог указал на ущерб имиджа Израиля с наступлением эскалации в Газе

Политолог указал на ущерб имиджа Израиля с наступлением эскалации в Газе

Имиджу Израиля был нанесен удар с новым витком обострения конфликта с Палестиной. Об этом 26 декабря на круглом столе на тему: «Ближний Восток: итоги 2023 года» в пресс-центре МИЦ «Известия» заявил заместитель директора по научной работе Института востоковедения РАН, член РСМД Василий Кузнецов.

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