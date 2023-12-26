Политолог указал на ущерб имиджа Израиля с наступлением эскалации в Газе

Имиджу Израиля был нанесен удар с новым витком обострения конфликта с Палестиной. Об этом 26 декабря на круглом столе на тему: «Ближний Восток: итоги 2023 года» в пресс-центре МИЦ «Известия» заявил заместитель директора по научной работе Института востоковедения РАН, член РСМД Василий Кузнецов.