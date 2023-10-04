Трейдер Старт 2016
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Трейдер Старт 2016

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Intel проведет IPO бизнеса по производству программируемых микросхем

Intel проведет IPO бизнеса по производству программируемых микросхем

Американский производитель микрочипов Intel планирует отделить свое подразделение по производству программируемых микросхем, начиная с января, а в течение следующих двух-трех провести IPO данного предприятия, пишет Reuters.

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