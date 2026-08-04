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Колесников о чемпионате Европы: «На дистанциях 50 и 100 м на спине буду биться за золото»

Российский пловец Климент Колесников рассказал о целях на чемпионат Европы в Париже. – На ЧМ мы долго ждали от тебя золота.

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