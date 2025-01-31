ООН сообщила о 700 погибших за пять дней боев в Гоме

На востоке Демократической Республики Конго в городе Гома, столице провинции Северное Киву, за пять дней ожесточенного противостояния между правительственными войсками и поддерживаемыми Руандой повстанцами погибли по меньшей мере 700 человек.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии