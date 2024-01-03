Telegraph: Запад может отвернуться от Украины из-за успехов России

Коллективный Запад может перестать поддерживать Украину, по причине крупных успехов ВС РФ. Об этом пишет в колонке для издания Telegraph военный эксперт Роберт Кларк британского аналитического центра Civitas.
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