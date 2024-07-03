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Эфиопия в контексте мировой политики в 1875–1939

Эфиопия в контексте мировой политики в 1875–1939

Во второй половине XIX века началась борьба европейских держав за обладание Африканским Рогом. В результате в конце XIX века Сомалийский полуостров оказался поделенным на три колонии: Британский Сомалиленд, Итальянское Сомали и Французский Берег Сомали.

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