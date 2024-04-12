Святослав Рогожан, Денис Косиков, Лев Зулькарнаев и Аскар Ильясов станут «Подростками в космосе»

В канун Дня космонавтики в Москве начались съемки фантастического детектива Дмитрия Семенова под рабочим названием «Подростки в космосе» со Святославом Рогожаном, Денисом Косиковым, Львом Зулькарнаевым, Софьей Аржаных и Аскаром Ильясовым.
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