Гагин: сбитую над Донецком ракету РСЗО HIMARS отправят для изучения в Москву

Советник главы Донецкой народной республики (ДНР) Ян Гагин заявил ТАСС, что американская ракета от реактивной системы залпового огня (РСЗО) HIMARS, сбитая системой ПВО над Донецком 21 октября, будет отправлена для изучения специалистам ОПК в Москву.