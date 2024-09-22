Стало известно, какие повестки могут приходить призывникам осенью

Пока реестр воинского учета находится в тестовом режиме, в ходе осеннего призыва могут приходить повестки двух типов — бумажные и электронные, заявил РИА Новости глава комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов.
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