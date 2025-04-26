NBC: обвинявшая принца Эндрю Вирджиния Джуффре найдена мертвой в Австралии

Правозащитницу Вирджинию Джуффре, обвинившую британского принца Эндрю в сексуальном насилии и ставшую одной из центральных фигур расследования дела Эпштейна, нашли мертвой в собственном доме на юго-западе Австралии.
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