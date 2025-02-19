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Франция и Британия захотели отправить на Украину объединенные миротворческие силы

Франция и Британия захотели отправить на Украину объединенные миротворческие силы

Франция и Великобритания разрабатывают планы по отправке на Украину миротворческого контингента. Об этом пишет Financial Times (FT).

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Комментарии
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АндрейБорков
Надо англосаксам и лягушатникам официально, с гарантией, пообещать, что сразу после прибытия их вояк на территорию УкРуины Российская Федерация расценит это как ОФИЦИАЛЬНОЕ ОБЪЯВЛЕНИЕ ВОЙНЫ. В ответ в Англию и Францию будут направленны соответствующие &quot;уведомления&quot; в виде МБР &quot;Тополь-М&quot;, &quot;Сармат&quot; и БРСД &quot;Орешник&quot; в количествах, необходимых и достаточных, для затопления островка на западе Евразии(Англии) и организации на всей территории Франции марсианской пустыни с очень сильно повышенным фоном радиации. Тем более, что много МБР и БРСД для этих ядерных держав не надо - для лягушатников штук 10 максимум, для англосаксов не боле 5-6. С учетом возможностей их ПРО-ПВО, они же там есть(!!!) - до 15-17 штук лягушатникам, 10 штук англосаксам. Вот книжки Дюма и Конадоэля в цене то подскочат!
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