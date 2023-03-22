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“Часть информационно-психологической войны”: депутат ГД Белик об атаке дронов на Севастополь

“Часть информационно-психологической войны”: депутат ГД Белик об атаке дронов на Севастополь

Депутат Госдумы Дмитрий Белик считает, что США руками Украины ведут против России информационно-психологическую войну, атака БПЛА на Севастополь утром 22 марта – только часть ее.

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