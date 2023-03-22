“Часть информационно-психологической войны”: депутат ГД Белик об атаке дронов на Севастополь

Депутат Госдумы Дмитрий Белик считает, что США руками Украины ведут против России информационно-психологическую войну, атака БПЛА на Севастополь утром 22 марта – только часть ее.
Популярные статьи
- Newsler.ru: в Кировской области односельчане несколько часов убивали участника СВО Даниила Разумова
- “Украл? Отдай украденное у государства!”: Бастрыкин предложил вернуть конфискацию имущества
- Депутат ГД Первышов: мэр Горячего Ключа должен отправиться добровольцем в зону СВО вместо тех, кого отказывается хоронить на своём курорте
Свежие комментарии