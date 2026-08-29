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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Тим Макмэн: «Ожидания от «Лейкерс» самые низкие с прихода Леброна. 53 победы, цифры, и у Луки будет чертовски хороший шанс на MVP»

После ухода Леброна Джеймса Лука Дончич остался безусловным лидером « Лейкерс ». «Думаю, что все сложилось удачно для того, чтобы Лука взял первую награду MVP.

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