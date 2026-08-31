Исполнитель роли Человека-паука Том Холланд вошёл в тройку самых кассовых актёров в истории кино. По данным Discussing Film, общие сборы фильмов с его участием составили 15,2 млрд долларов.
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