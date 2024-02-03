Народ без дома, или Курдистан – государство разделенного народа

Курдский народ на сегодняшний день является одним из самых разделенных в мире. При численности более 46 миллионов человек у него нет собственного единого государства, несмотря на ряд попыток реализовать свое право на самоопределение.
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