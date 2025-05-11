Нервное настрое...
Политика и интернетМнения
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • ASIK
    Россия, как ясно из исследования ВШЭ, относится к числу здоровых кап. стран,что за идиот это написал?Дети и капитализм...
  • Андрей
    пусть в кишлаке своём топчут,что хотят.Задержаны дети ми...
  • Надежда Петракова (не хочу)
    11лет-мало! 😈Но, Бог даст, с ними разберуться на зоне☝️Сбив на машине, а...

Американское военное могущество и прочий лендлиз

На днях я тут в свете заявлений Трампа про «мы победили во Второй мировой войне» и «беспрецедентная мощь американской армии» ехидничал относительно того, что американцы не умеют воевать и приводил в пример, как Вальтер Модель гонял их в Арденнах.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
наверх