НОВОСТИ, СОБЫТИЯ, ФАКТЫ

143 769 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Евгений Решетников
    Ладно спорить с дебилом, последнее дело, то что ты дебил это не обсуждается!...О новых мультиках...
  • Ольга Густова
    Слышите звон, не знаете где он. Я написала, что водитель виноват, отсутствие опыта привело к трагедии. Конечно надо п...Смерть на "зебре"...
  • Ольга Густова
    Слышите звон, не знаете где он. Я написала, что водитель виноват, отсутствие опыта привело к трагедии. Конечно надо п...Смерть на "зебре"...

Deník N: спор с Россией о возмещении ущерба в деле Врбетице Чехии не выиграть

Deník N: спор с Россией о возмещении ущерба в деле Врбетице Чехии не выиграть

Россия никак не отреагировала на чешский призыв полностью возместить ущерб от взрывов в Врбетице. И вряд ли ответит.

Вернуться к статье
199
Обсудить
Сергей Кожемяко
Их прямо щас послать или по факсу?...
сергей мельников
От мертвого осла уши ..ага через пару тысяч лет..в мЯчтах))
Владимир Минаков
И какие доказательства эти баламуты предъявят суду? Как кот Матроскин - лапы и хвост? У них есть фото нахождения диверсантов на территории складов, отпечатки пальцев, их сигарет, плевков и мочи на этом складе? А может они молотком по снарядам били и их останки разбросаны по складу? Ну и придурки... Хоть бы не позорились, недоумки...
bianka Белая
А какие " доказательства" были у старших товарищей чехов,наглосаксов , когда они лепили водевиль с пенсионером Скрипалём? Хайли лайкли, и на основании этого неопровержимого" доказательства" высылка российских дипломатов. Чехия взяла пример со своих шефов. Я думаю, надо игнорировать их бред, как игнорирует психиатр бред шизофреника, но при этом молча разорвать все экономические отношения с этой республикой. Полный игнор.
В В
Лживые ублюдки.
Валерий Кийко
С этих складов, об этом были публикации в Интернет, боеприпасы поступали к террористам в Сирию и другие страны. МИД РФ, полагаю, может поднять вопрос в ООН о причастности ЧР к продаже оружия террористам. Пусть объяснят чьё оружие, куда продавали и т.д.
Анд
Наверное по этому склады и взорвались- что б скрыть продажи
Валерий Кийко
Я того же мнения! На территории страны - члена НАТО находились склады с неучтенным оружием и которое поступало к тем, с кем официально вело борьбу НАТО! МИД России предлагаю активно раскручивать эту тему. НАТО необходимо распустить ибо одна из задач НАТО - борьба с терроризмом не только не решается, более того, НАТО - пособник терроризма!!!
Сергей Тычкин
Их там еще не смыло! Немцы, голландцы уже тонут - им сейчас не до русофобской истерики, успеть бы спасательный жилет одеть! Это Путин деликатно отреагировал на европейский потоп, а нам, россиянам, хорошо то что плохо нашим врагам!
Евгений Рукосуев
Это Петров и Боширов наслали на европу наводнение!
абрам вербин
чеходебилы
Николай Алымов
Долбоёбам от мёртвого осла уши!
Николай Смирнов
Россия никак не реагирует на дурацкие заявления чешских кретинов, выдвигающих идиотские требования, не имея не единого доказательства причастности России к взрывам чешского грязного сортира, и не должна этого делать. На месте нашего МИДа я бы предъявил чехам обвинение во всех взрывах и пожарах, случившихся в РФ за последние 20 лет, пусть платят уроды безмозглые.
Роман Рессер
Пандемия сильно помешала развитию порноиндустрии в Чехии, а казну надо как-то пополнить.
Виктор Межинский
К чему пустые разговоры, если ни каких доказательств причастности России к взрывам нет? Точно так же можно подать в суд на Чехию, которая, якобы, виновна во взрыве складов боеприпасов в России. И причины можно найти, и чехов, которые в момент трагедии находились на территории России, тоже немало найдется, и сумму компенсации можно потребовать в три раза больше. И вообще, к чему нужно искать какие-то доказательства? Чехия проводит в отношении России враждебную политику, и Чехия хайли-лайкли просто обязана признаться во всех грехах!
Зайцев Виктор Зайцев Виктор
Совсем плохие на голову, однако. Ну вякнули, с дуру, решив, что "прокатит". Сели в лужу! Ну и хватит на принципе названия одного итальянского детектива:"Следствие закончено! Забудьте!" Вот уж реальное подтверждение того, что повальная европедерастия тормозит умственные способности!
Владимир Eвтушенко
И правильно, что осла Чехии держат в загоне. Пригласить его в МИд, значит, невольно признать себя виновным..
Светлана Снегина
попытались как гопники в подворотне наехать. получили по зубам.
Александр Попов
Вопрос конкретный: от куда и куда? шло оружие в таких масштабах?

Картина дня

наверх