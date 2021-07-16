Deník N: спор с Россией о возмещении ущерба в деле Врбетице Чехии не выиграть

НОВОСТИ, СОБЫТИЯ, ФАКТЫПолитикаDeník N: спор с Россией о возмещении ущерба в деле Врбетице Чехии не выиграть Россия никак не отреагировала на чешский призыв полностью возместить ущерб от взрывов в Врбетице. И вряд ли ответит.Вернуться к статье199НаградитьНравитсяПоделитьсяОбсудитьСергей КожемякоИх прямо щас послать или по факсу?...сергей мельниковОт мертвого осла уши ..ага через пару тысяч лет..в мЯчтах))ВМВладимир МинаковИ какие доказательства эти баламуты предъявят суду? Как кот Матроскин - лапы и хвост? У них есть фото нахождения диверсантов на территории складов, отпечатки пальцев, их сигарет, плевков и мочи на этом складе? А может они молотком по снарядам били и их останки разбросаны по складу? Ну и придурки... Хоть бы не позорились, недоумки...bianka БелаяА какие " доказательства" были у старших товарищей чехов,наглосаксов , когда они лепили водевиль с пенсионером Скрипалём? Хайли лайкли, и на основании этого неопровержимого" доказательства" высылка российских дипломатов. Чехия взяла пример со своих шефов. Я думаю, надо игнорировать их бред, как игнорирует психиатр бред шизофреника, но при этом молча разорвать все экономические отношения с этой республикой. Полный игнор.В ВЛживые ублюдки.Валерий КийкоС этих складов, об этом были публикации в Интернет, боеприпасы поступали к террористам в Сирию и другие страны. МИД РФ, полагаю, может поднять вопрос в ООН о причастности ЧР к продаже оружия террористам. Пусть объяснят чьё оружие, куда продавали и т.д.АндНаверное по этому склады и взорвались- что б скрыть продажиВалерий КийкоЯ того же мнения! На территории страны - члена НАТО находились склады с неучтенным оружием и которое поступало к тем, с кем официально вело борьбу НАТО! МИД России предлагаю активно раскручивать эту тему. НАТО необходимо распустить ибо одна из задач НАТО - борьба с терроризмом не только не решается, более того, НАТО - пособник терроризма!!!Сергей ТычкинИх там еще не смыло! Немцы, голландцы уже тонут - им сейчас не до русофобской истерики, успеть бы спасательный жилет одеть! Это Путин деликатно отреагировал на европейский потоп, а нам, россиянам, хорошо то что плохо нашим врагам!Евгений РукосуевЭто Петров и Боширов наслали на европу наводнение!абрам вербинчеходебилыНиколай АлымовДолбоёбам от мёртвого осла уши!Николай СмирновРоссия никак не реагирует на дурацкие заявления чешских кретинов, выдвигающих идиотские требования, не имея не единого доказательства причастности России к взрывам чешского грязного сортира, и не должна этого делать. На месте нашего МИДа я бы предъявил чехам обвинение во всех взрывах и пожарах, случившихся в РФ за последние 20 лет, пусть платят уроды безмозглые.Роман РессерПандемия сильно помешала развитию порноиндустрии в Чехии, а казну надо как-то пополнить.Виктор МежинскийК чему пустые разговоры, если ни каких доказательств причастности России к взрывам нет? Точно так же можно подать в суд на Чехию, которая, якобы, виновна во взрыве складов боеприпасов в России. И причины можно найти, и чехов, которые в момент трагедии находились на территории России, тоже немало найдется, и сумму компенсации можно потребовать в три раза больше. И вообще, к чему нужно искать какие-то доказательства? Чехия проводит в отношении России враждебную политику, и Чехия хайли-лайкли просто обязана признаться во всех грехах!Зайцев Виктор Зайцев ВикторСовсем плохие на голову, однако. Ну вякнули, с дуру, решив, что "прокатит". Сели в лужу! Ну и хватит на принципе названия одного итальянского детектива:"Следствие закончено! Забудьте!" Вот уж реальное подтверждение того, что повальная европедерастия тормозит умственные способности!Владимир EвтушенкоИ правильно, что осла Чехии держат в загоне. Пригласить его в МИд, значит, невольно признать себя виновным..Светлана Снегинапопытались как гопники в подворотне наехать. получили по зубам.АПАлександр ПоповВопрос конкретный: от куда и куда? шло оружие в таких масштабах?Комментировать
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