Москва является одним из ведущих мировых центров экономики и финансов, считает мэр города

Москва занимает одно из ведущих мест в мире по показателям экономики и покупательной способности населения, заявил мэр Сергей Собянин на форуме Finopolis, посвященном инновационным финансовым технологиям.
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