Жителя Кузбасса приговорили к 9 годам колонии за подготовку массового убийства в колледже

Мужчина сознался в содеянном и сотрудничал со следствием.В Анжеро-Судженске суд вынес приговор 25-летнему местному жителю, который готовился к совершению массового убийства в одном из учебных заведений Кузбасса.
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