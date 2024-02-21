Царьград
ГЛАВНАЯЛЕНТАНОВОСТИСТАТЬИВидео
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Царьград

6 212 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Zoia Goldshtab
    Товарищи хуситы!Работайте,ребята!!!! Вперёд!США прилетела "от...
  • Андрей Павлов
    Зае... То есть занапригали. "...нам нужно будет перетряхнуть весь генералитет, -"  Там ведь идиотов нет. Они все пони...Ракетное искушени...
  • Надежда Белугина
    НУЖНЫЕ СЛОВА Надежда Белугина-Подюжская Законов выше властвует любовь. В сердцах рождая трепетные чувства, Подарит ще...Последнее видео р...

Жителя Кузбасса приговорили к 9 годам колонии за подготовку массового убийства в колледже

Жителя Кузбасса приговорили к 9 годам колонии за подготовку массового убийства в колледже

Мужчина сознался в содеянном и сотрудничал со следствием.В Анжеро-Судженске суд вынес приговор 25-летнему местному жителю, который готовился к совершению массового убийства в одном из учебных заведений Кузбасса.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх