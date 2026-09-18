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МИД России потребовал от Японии убрать американские ракетные комплексы Typhon

МИД России потребовал от Японии убрать американские ракетные комплексы Typhon Российское министерство иностранных дел направило официальному Токио ноту протеста ещё .

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