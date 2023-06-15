Российские модели приняли участие в иностранном показе

Российские модели приняли участие в показе иностранного ретейлера LuisaViaRoma. На подиум дефиле Runway Icons Show, организованного упомянутым маркетплейсом в коллаборации с британским Vogue, вышли Ирина Шейк, Наташа Поли и Наталья Водянова.