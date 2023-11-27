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Ирландская полиция открыла расследование из-за слов Конора Макгрегора о беспорядках

Ранее Макгрегор написал в соцсетях, что если правительство «не обеспечит безопасность Ирландии», то он это сделает сам.

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