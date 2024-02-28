Гендиректор завода "Купол" Зиятдинов: предприятие модернизирует ЗРК "Тор"

Генеральный директор Ижевского электромеханический завод "Купол" (флагман концерна ВКО "Алмаз-Антей") Фанил Зиятдинов в интервью журналу "Национальная оборона" рассказал, что предприятие приступило к глубокой модернизации зенитно-ракетного комплекса (ЗРК) семейства "Тор".
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии