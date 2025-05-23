Ковчег с мощами святителя Тихона прибудет в Нижний Новгород 28 мая

28 и 29 мая Нижний Новгород станет местом особого духовного события — в кафедральном соборе в честь святого благоверного князя Александра Невского будет пребывать ковчег с частицей мощей святителя Тихона, Патриарха Московского и всея Руси.
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