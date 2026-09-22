What Trump will offer Zelensky on the sidelines of the UN General Assembly — the head of the State Department Rubio revealed plans

US President Donald Trump will discuss with Vladimir Zelensky on the sidelines of the UN General Assembly the need to stop attacks on energy infrastructure facilities during the Ukrainian conflict.
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