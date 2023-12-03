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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Халварссон об отказе некоторых стран от эстафеты на КМ: «Все команды должны выходить на старт. Иначе мы тоже скоро откажемся бегать»

На этапе Кубка мира в Швеции на старт мужской эстафеты вышли только 12 команд из 10 стран. В женской гонке – 9 команд из 8 стран.

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