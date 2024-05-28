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Славянская доктрина

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«Талибан*» в законе: что затеяли Владимир Путин и Кормчий Си

«Талибан*» в законе: что затеяли Владимир Путин и Кормчий Си

Исторические напёрстки «Талибан*» в законе: что затеяли Владимир Путин и Кормчий Си (* организация, запрещённая ООН, как террористическая) Как надоедает порой * расставлять по тексту, но очень скоро (надеюсь) Владимир Владимирович милостиво отзовётся на предложение нашего МИДа и Минюста, сложными процессуальными мероприятиями исключит движение «Талибан*» из списка запрещенных организаций.

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