Исторические напёрстки «Талибан*» в законе: что затеяли Владимир Путин и Кормчий Си (* организация, запрещённая ООН, как террористическая) Как надоедает порой * расставлять по тексту, но очень скоро (надеюсь) Владимир Владимирович милостиво отзовётся на предложение нашего МИДа и Минюста, сложными процессуальными мероприятиями исключит движение «Талибан*» из списка запрещенных организаций.