Исторические напёрстки «Талибан*» в законе: что затеяли Владимир Путин и Кормчий Си (* организация, запрещённая ООН, как террористическая) Как надоедает порой * расставлять по тексту, но очень скоро (надеюсь) Владимир Владимирович милостиво отзовётся на предложение нашего МИДа и Минюста, сложными процессуальными мероприятиями исключит движение «Талибан*» из списка запрещенных организаций.
«Талибан*» в законе: что затеяли Владимир Путин и Кормчий Си
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
Юрий Ильинов
Леонков: когда американцы говорят "мы здесь ни при чем" – врут, собаки Военный эксперт Леонков: без разведки США применить ATACMS невозможно Оперативно-тактический ракетный комплекс ATACMS. Архивное фото - О том, что будет означать разрешение на удары западным оружием по российской территории, которого добивается Киев от своих спонсоров, рассказал в эфире радио Sputnik военный эксперт Алексей Леонков. "Обком трубку не берет". Кто и зачем начал дискуссию об ударах по России Применение американских дальнобойных ракет ATACMS по российской территории по факту уже имеет место, ВСУ наносят удары по гражданским объектам, причем это происходит при непосредственном участии Соединенных Штатов, считает редактор журнала "Арсенал Отечества", военный эксперт Алексей Леонков. « "Если посмотреть результаты последнего применения ракет ATACMS, то в основном это гражданские объекты. Есть четкое понимание, какие ATACMS применяет украинская армия. Есть кассетный вариант, и есть фугасный вариант. То, что летит далеко, это фугасный вариант, это порядка 300 километров. Есть еще один нюанс: использовать эти ракеты без предварительного целеуказания невозможно, Украина не обладает таковыми средствами. То есть непосредственно выдается разведывательная информация, что за объекты, а дальше они применяют это оружие. Поэтому когда американца говорят, что мы здесь ни при чем – врут, собаки. Без их средств разведки применить ATACMS, чтобы ракета точно попала в объект, невозможно", – сказал Алексей Леонков в эфире радио Sputnik. Конгрессмены добиваются от Белого дома отмены ограничений для Киева на применение американского оружия для ударов вглубь российской территории, рассчитывая на дестабилизацию обстановки в России, однако это решение будет иметь тяжелые последствия для самих западных стран, продолжил военный эксперт. « "У меня создается впечатление, что у американской аналитики серьезные проблемы, потому что они до сих пор считают, что удар вглубь территории дестабилизирует обстановку в России. Что люди возмутятся, выйдут на улицы. Но ведь происходит совершенно обратное – народ сплачивается. Ведь что говорят люди, которые страдают от подобных атак: "Надо бить этих фашистов и тех, кто им дает оружие". Но аналитика в Америке по-прежнему говорит: "Давайте бить вглубь территории". Что это поменяет? В стратегическом плане – ничего, в тактическом тем более. Просто в определенный момент будет принято решение бить по их объектам. Уже предупреждение послам Франции, Великобритании было высказано через наш МИД. Все знают, что вначале у нас говорит МИД, а потом говорит Министерство обороны, у нас такая последовательность", – заключил Алексей Леонков.
Ответить
11 м.
Юрий Ильинов
Reuters: крупнейший НПЗ в мире купит российскую нефть за рубли Российские поставщики сырья постепенно находят золотую середину баланса между рисковыми операциями экспорта в обход санкций и дисконтом для клиента. Помимо прочего, постепенно решается проблема оплаты сырья без привлечения к расчетам американской валюты. Более того, появляются первые сообщения о достигнутых соглашениях по оплате партий сырья рублями. Как сообщает Reuters со ссылкой на свои источники, крупнейший в мире индийский НПЗ заключил контракт с «Роснефтью» сроком на один год и закупит российскую нефть за рубли. Ежемесячно завод будет получать более 3 млн баррелей со скидкой. Речь идет об индийской компании Reliance Industries, выступающей оператором завода. Как пишет агентство, переход на платежи в рублях произошел вслед за призывом президента России Владимира Путина к торговым партнерам РФ найти альтернативы западной финансовой системе для облегчения торговли, несмотря на санкции США и Европы. С учетом того что ОПЕК+, вероятнее всего, продлит сокращение добычи, отчего цены на нефть останутся на достаточно высоком уровне (выше 80 долларов за баррель), оператор крупнейшего в мире НПЗ «Джамнагар» мощностью около 70 млн тонн в год обеспечит себя сырьем в среднесрочной перспективе по сниженной цене. Причем скидка будет не так велика, но устроит и продавца, и покупателя. В эту сделку будут заложены риски торговли подсанкционным продуктом, а также желания сторон по выгодному сотрудничеству. По сведениям Reuters, Reliance Industries получит скидку в 3 доллара за баррель к ближневосточному эталонному сорту Dubai. Сейчас он торгуется на несколько десятков центов дороже североморского Brent, к которому традиционно привязаны котировки российской Urals. Западные аналитики вынуждены признать, что это хороший прорыв для Москвы в деле торговли стратегическим товаром в условиях санкций. Во-первых, скидки и дисконты «за риск» все уменьшаются, а стоимость поставок растет. И, во-вторых, начинают становиться реальностью сделки по оплате в рублях, что является совсем плохой новостью для Запада.
Ответить
11 м.
Свежие комментарии