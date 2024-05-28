«Талибан*» в законе: что затеяли Владимир Путин и Кормчий Си

Юрий Ильинов

Леонков: когда американцы говорят "мы здесь ни при чем" – врут, собаки Военный эксперт Леонков: без разведки США применить ATACMS невозможно Оперативно-тактический ракетный комплекс ATACMS. Архивное фото - О том, что будет означать разрешение на удары западным оружием по российской территории, которого добивается Киев от своих спонсоров, рассказал в эфире радио Sputnik военный эксперт Алексей Леонков. "Обком трубку не берет". Кто и зачем начал дискуссию об ударах по России Применение американских дальнобойных ракет ATACMS по российской территории по факту уже имеет место, ВСУ наносят удары по гражданским объектам, причем это происходит при непосредственном участии Соединенных Штатов, считает редактор журнала "Арсенал Отечества", военный эксперт Алексей Леонков. « "Если посмотреть результаты последнего применения ракет ATACMS, то в основном это гражданские объекты. Есть четкое понимание, какие ATACMS применяет украинская армия. Есть кассетный вариант, и есть фугасный вариант. То, что летит далеко, это фугасный вариант, это порядка 300 километров. Есть еще один нюанс: использовать эти ракеты без предварительного целеуказания невозможно, Украина не обладает таковыми средствами. То есть непосредственно выдается разведывательная информация, что за объекты, а дальше они применяют это оружие. Поэтому когда американца говорят, что мы здесь ни при чем – врут, собаки. Без их средств разведки применить ATACMS, чтобы ракета точно попала в объект, невозможно", – сказал Алексей Леонков в эфире радио Sputnik. Конгрессмены добиваются от Белого дома отмены ограничений для Киева на применение американского оружия для ударов вглубь российской территории, рассчитывая на дестабилизацию обстановки в России, однако это решение будет иметь тяжелые последствия для самих западных стран, продолжил военный эксперт. « "У меня создается впечатление, что у американской аналитики серьезные проблемы, потому что они до сих пор считают, что удар вглубь территории дестабилизирует обстановку в России. Что люди возмутятся, выйдут на улицы. Но ведь происходит совершенно обратное – народ сплачивается. Ведь что говорят люди, которые страдают от подобных атак: "Надо бить этих фашистов и тех, кто им дает оружие". Но аналитика в Америке по-прежнему говорит: "Давайте бить вглубь территории". Что это поменяет? В стратегическом плане – ничего, в тактическом тем более. Просто в определенный момент будет принято решение бить по их объектам. Уже предупреждение послам Франции, Великобритании было высказано через наш МИД. Все знают, что вначале у нас говорит МИД, а потом говорит Министерство обороны, у нас такая последовательность", – заключил Алексей Леонков.