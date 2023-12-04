Бастрыкин потребовал доклад по делу семьи из ХМАО, проживающей в аварийном доме

Глава СК РФ Александр Бастрыкин потребовал доложить о ходе расследования уголовного дела по восстановлению жилищных прав семьи из поселка Солнечного (ХМАО), которую более пяти лет не переселяют из аварийного дома.
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