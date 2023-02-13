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«Сибирь» может сыграть в плей-офф на новой арене, если будет соблюден технический регламент КХЛ

«Сибирь» может сыграть в плей-офф КХЛ на новой арене. Такую возможность допустил генеральный директор новосибирского клуба Кирилл Фастовский.

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