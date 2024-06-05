НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

138 подписчиков

Глава РПЛ Алаев о регламенте: «Он дырявый – это факт. Снежный матч ЦСКА – «Ростов» – один самых печальных моментов сезона, вскрывший его недостатки»

– Когда год назад принимался регламент на сезон-2023/24, вас ничего не смущало? – Нет, иначе я бы высказался на заседании Исполкома РФС.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх