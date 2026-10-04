Соседи Украины закрыли двери для увеличения экспорта сельхозпродукции

Польша и Румыния официально отказались увеличивать пропускную способность своих транспортных коридоров для украинской сельскохозяйственной продукции.
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