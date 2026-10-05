Rocket Lab подписала крупнейший контракт на 20 запусков ракеты Electron

Японская Synspective заказала выведение 20 радарных спутников до 2031 года, а общий портфель Rocket Lab превысил 100 миссий Rocket Lab заключила с японской компанией Synspective многолетний контракт на 20 запусков лёгкой ракеты Electron — крупнейший коммерческий заказ в истории этой ракеты.