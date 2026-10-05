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Rocket Lab подписала крупнейший контракт на 20 запусков ракеты Electron

Rocket Lab подписала крупнейший контракт на 20 запусков ракеты Electron

Японская Synspective заказала выведение 20 радарных спутников до 2031 года, а общий портфель Rocket Lab превысил 100 миссий Rocket Lab заключила с японской компанией Synspective многолетний контракт на 20 запусков лёгкой ракеты Electron — крупнейший коммерческий заказ в истории этой ракеты.

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