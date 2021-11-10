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Тобольское «ТОДЭП» выплатит более 3,6 млн рублей семье погибшей в ДТП автомобилистки

Тобольское «ТОДЭП» выплатит более 3,6 млн рублей семье погибшей в ДТП автомобилистки

В начале января текущего года из-за наледи на дороге на Уватском тракте в Тобольске автомобиль «Kia Rio», за рулём которого находилась погибшая мать троих детей, зацепил обочину, после чего выехал на встречку, где столкнулся с автобусом ЛИАЗ.

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