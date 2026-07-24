В России захотели приватизировать бывшую фабрику Порошенко

Правительство России приняло решение приватизировать липецкую фабрику «Рошен», изъятую у бывшего президента Украины Петра Порошенко (внесен Росфинмониторингом в список лиц, причастных к экстремистской деятельности или терроризму).
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