В ЛЭТИ стартует подготовка инженеров в области промышленной электроники

Программа поможет решать проблему с кадровым дефицитом в этой сфере Передовая инженерная школа Петербургского государственного электротехнического университета ЛЭТИ начнет готовить специалистов в области разработки электронных устройств для управления, контроля и диагностики оборудования в различных сферах науки и производства.
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