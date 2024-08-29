В ЛЭТИ стартует подготовка инженеров в области промышленной электроники

Программа поможет решать проблему с кадровым дефицитом в этой сфере Передовая инженерная школа Петербургского государственного электротехнического университета ЛЭТИ начнет готовить специалистов в области разработки электронных устройств для управления, контроля и диагностики оборудования в различных сферах науки и производства.