Модернизация китайской бытовой техники обеспечит большой стимул

Модернизация китайской бытовой техники: Последние усилия Китая по содействию крупномасштабному обновлению оборудования и торговле потребительскими товарами, особенно бытовой техникой, будут еще больше стимулировать аппетит потребителей к расходам, способствовать восстановлению потребления и придать новый импульс экономическому росту, говорят эксперты отрасли и руководители компании.