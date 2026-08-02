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Царьград

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Главное за ночь 2 августа: шесть дронов уничтожены на подступах к Москве

Главное за ночь 2 августа: шесть дронов уничтожены на подступах к Москве

Также зарегистрированы удары по Саратову и Энгельсу, есть пострадавшие. В ночь на воскресенье, 2 августа 2026 года, Вооруженные силы Украины предприняли очередную массированную попытку атаковать российские регионы с применением ударных беспилотников самолетного типа.

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