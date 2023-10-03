Осознание глубины кроличьей норы

Вадим Кузнецов

А чехи вообще, надо заметить, весьма скабрезная карикатура на немцев. И там, где у немцев можно заметить какое-то достоинство, у чехов его нет. Зато невероятная свирепость, за гранью всяких приличий. То же и к словакам относится. Желающие могут почитать весьма иллюстративный роман Павла Когоута (кстати, заметное имя в "пражской весне"), роман называется Палачка. А если не хочется беллетристики, то можно и кое-что из истории XX века вспомнить. Например, по мнению чешских же историков, на стороне нацистов воевали полмиллиона чехов и словаков, даже больше. В советский плен попало 70 тысяч. И сдались эти герои нацистам без боя. Зато что они откололи после войны, в июне-октябре 1945 года... "Весной — летом 1945 года к немцам Чехословакии применялись следующие дискриминационные меры: они были обязаны регулярно отмечаться в полиции, им запрещалось покидать своё место жительства, они были обязаны носить нашивки «N» — «немец» или повязку со свастикой, у них были конфискованы автомобили, мотоциклы и велосипеды, им запрещалось пользоваться общественным транспортом, посещать публичные места, им запрещалось ходить по тротуарам, им запрещалось иметь радио, телефон и использовать их, им запрещалось разговаривать в публичных местах по-немецки, они были обязаны посещать магазины только в определённое время," Три миллиона немцев были депортированы (разумеется, сперва они были полностью ограблены), и конечно же, после массовых казней немецкого населения Чехословакии, кстати, жившего там бог знает с каких времен. " Брюннский марш смерти: по официальным чешским данным погиб 1691 человек,[7] немецкая сторона говорит о 4—8 тыс. погибших (исследования 1990-х годов говорят о 5,2 тыс. жертв).[8] Концлагерь город Постолопрты, 763 убитых. Doupov[cs], 24 убитых. Tocov[cs], 32 убитых. Подборжаны, 68 убитых. Депортация немцев из Хомутова: 12 погибших от пыток, позднее в «марше смерти» погибло 70 человек, в концлагере Скларна (чеш. Sklárna) было убито ещё 40 человек; всего погибло 140 немцев. Устицкий расстрел: чешские источники говорят о 80—100 убитых, немецкие историки говорят о 220 погибших. Пршеровский расстрел (Горни Моштенице у Пршерова), убито 265 немцев: 71 мужчина, 120 женщин и 74 ребёнка (самому младшему было 8 месяцев). Домажлице, убито около 200 человек." Когда советские солдаты вошли в 1968 году в Чехословакию, им плевали в лицо, им тыкали ножичками и стреляли в спины, им вопили гадости. А вот когда туда вошли солдаты ГДР, с ними свободолюбивые чехи и словаки вели себя, как положено холую вести себя с хозяином.