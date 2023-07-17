Медвежий угол

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"Это бесчеловечное оружие!" - Америка "запрещает" России создавать комплекс С-500 Прометей

"Это бесчеловечное оружие!" - Америка "запрещает" России создавать комплекс С-500 Прометей

Уже сейчас Россия превосходит по многим вооружениям США, а дальше этот разрыв будет только увеличиваться.

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Комментарии
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Александр Александров
А, вы, (США) поставляете на Украину гуманное оружие?
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3 час.
БУЛАТ ДЖУМАТАЕВ
Начинка С-500 напалм. Дада. Тот самый. Вьетнамский.
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2 час.
Ирина Черных
Чем больше англосаксонские сатанисты боятся за свои шкуры, тем лучше.
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36 мин.

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