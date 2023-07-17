Медвежий уголПолитикаПодписаться"Это бесчеловечное оружие!" - Америка "запрещает" России создавать комплекс С-500 Прометей Уже сейчас Россия превосходит по многим вооружениям США, а дальше этот разрыв будет только увеличиваться.Вернуться к статьеКомментарииПоказать предыдущие комментарииАлександр АлександровА, вы, (США) поставляете на Украину гуманное оружие?Ответить3 час.БУЛАТ ДЖУМАТАЕВНачинка С-500 напалм. Дада. Тот самый. Вьетнамский.Ответить2 час.Ирина ЧерныхЧем больше англосаксонские сатанисты боятся за свои шкуры, тем лучше.Ответить36 мин.
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