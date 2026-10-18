«Локомотив» сообщил о состоянии Сергея Бабкина после матча с «Краснодаром» (3:3) в 11-м туре Альфа-Банк РПЛ.
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