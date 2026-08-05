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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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«Кристал Пэлас» сделал «Челси» предложение об аренде Дисаси с правом выкупа. Клуб также бесплатно подпишет экс-защитника «Арсенала» Томиясу

Аксель Дисаси может перейти в «Кристал Пэлас» из « Челси ».  «Орлы» сделали предложение об аренде 28-летнего защитника с правом выкупа, сообщает RMC Sport.

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