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Широко шагая по всему миру

Широко шагая по всему миру

(а штанишки то не порвутся?)  Тихоокеанское командование США наехало на Китай, что если какие-либо филиппинские офицеры и солдаты будут убиты в конфликте между Китаем и Филиппинами, США немедленно активируют статью 5 «Договора о взаимной обороне США и Филиппин» и вмешаются в конфликт.

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