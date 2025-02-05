В Холмогорском округе пассажир получил травмы в результате ДТП

Накануне вечером в полицию поступило сообщение об аварии на 713 километре автодороги А-215 «Брин-Наволок – Вытегра – Лодейное Поле»По данным Госавтоинспекции региона, около 18:00 42-летний житель Архангельска, управляя автомобилем Mazda 6, не справился с управлением и съехал в кювет.
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