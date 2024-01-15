Церковный праздник святого Серафима Саровского 15 января: традиции, запреты и приметы Елена Галицкая15 января — особенный день для православных верующих, когда церковь отмечает житие святого Серафима Саровского.
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