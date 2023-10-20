Ремонт аккумулятора DEWALT XR FLEX VOLT 9Ah 18-54v

﻿﻿В первом посте я показал как заменить все элементы аккумулятора DEWALT XR FLEX VOLT 9Ah 18-54v Ремонт аккумулятора от шуруповерта DEWALT XR FLEX VOLT 9Ah 18-54v В этом посте я покажу, как заменить всего один вышедший из строя элемент.