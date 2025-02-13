В Иркутске приступили к сборке первых самолетов Як-130М На Иркутском авиационном заводе началась сборка первых учебно-тренировочных самолетов марки Як-130М.
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В Иркутске приступили к сборке первых самолетов Як-130М На Иркутском авиационном заводе началась сборка первых учебно-тренировочных самолетов марки Як-130М.
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