Код напряжения: с чего начался фестиваль «Биомеханика» в Москве

Четыре больших концерта, шесть камерных выступлений-презентаций современных композиторов и исполнителей, выставка медиахудожников — вот далеко не полный список того, что ожидает зрителей на III Международном фестивале «Биомеханика», который пройдет в конце января – начале февраля.
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