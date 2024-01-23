Код напряжения: с чего начался фестиваль «Биомеханика» в Москве

Четыре больших концерта, шесть камерных выступлений-презентаций современных композиторов и исполнителей, выставка медиахудожников — вот далеко не полный список того, что ожидает зрителей на III Международном фестивале «Биомеханика», который пройдет в конце января – начале февраля.