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Сотрудники Activision Blizzard подали еще одну жалобу против компании

Сотрудники Activision Blizzard подали еще одну жалобу против компании

Скандал вокруг Activision Blizzard и не думает утихать. Сотрудникам компании показалось мало одного расследования, которое ведут власти Калифорнии, и они подали еще одну жалобу — на этот раз в Национальное управление по трудовым отношениям США.

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